Zvanična internet stranica Pentagona za praćenje vojnih žrtava i dalje prikazuje netačne podatke, gotovo dan nakon što su iz evidencije nestali podaci o poginulim i povređenim američkim vojnicima u ratu sa Iranom, javlja danas CNN.

Prema ranijim podacima, broj poginulih američkih pripadnika vojske u sukobu iznosio je 18, ali su u četvrtak iz zvanične baze nestali podaci o četiri smrtna slučaja i više desetina povređenih, navodi američki TV kanal.

Zvaničnici Ministarstva odbrane SAD tvrde da je došlo do "poremećaja podataka", a ne do namernog uklanjanja informacija.

Problem je izazvao reakciju demokratskih senatora, koji su od ministra odbrane Pita Hegseta zatražili objašnjenje i potpunu evidenciju američkih vojnih gubitaka.

"Američki narod, Kongres, pripadnici vojske i njihove porodice imaju pravo na potpun i tačan prikaz ljudske cene rata", navodi se u pismu koje je potpisalo 12 demokratskih članova Odbora za oružane snage Senata SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp prethodno je potvrdio da je broj poginulih američkih vojnika dostigao 18, ali je umanjio značaj tog broja poredeći ga sa gubicima iz Vijetnamskog rata.

"Jedan je previše, ali to je 18, dok smo u Vijetnamu izgubili 200.000", rekao je Tramp.

Zvanični podaci Pentagona navode da je tokom Vijetnamskog rata poginulo 58.220 američkih vojnika.

Nakon promene podataka, zvanična baza je prikazivala 14 poginulih, među kojima se nalazio i mornar koji je početkom jula stradao nakon pada helikoptera u Arapskom moru.

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je da je došlo do tehničkih problema.

"Ministarstvo rata je upoznato sa privremenim poremećajima podataka u sistemu za analizu vojnih žrtava. Problemi se trenutno rešavaju u saradnji sa vojnim službama", naveo je Parnel.

Ipak, Pentagon nije objasnio zbog čega podaci nisu vraćeni gotovo dan nakon nastanka problema, niti da li će biti promenjen sistem kako bi se sprečile slične greške u budućnosti, navodi CNN.

Američka TV mreža je ranije ukazivala na to da je bilo više oscilacija u zvaničnoj bazi podataka, dok su vojni zvaničnici navodili da može da prođe nekoliko dana, pa čak i nedelja, pre nego što se određeni podaci zvanično unesu u sistem zbog medicinskih provera i administrativnih procedura.

Pentagon je tokom rata bio kritikovan i zbog sporog objavljivanja informacija o broju ranjenih vojnika.

Portparol Ministarstva odbrane ranije je saopštio da je od početka sukoba povređeno "skoro 100 pripadnika američke vojske", iako se veliki broj tih slučajeva tada nije pojavio u javnoj evidenciji.

Senatori traže detaljan izveštaj o svim američkim vojnim žrtvama i objašnjenje zbog čega javno dostupni podaci nisu pravovremeno i tačno ažurirani.

"Javnost ima pravo da zna punu cenu rata", poručili su senatori u svom zahtevu Pentagonu.