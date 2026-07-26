Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zahvalio je danas kralju Maroka Muhamedu VI nakon što je objavljeno da auto-put duž marokanske obale nosi njegovo ime, istakavši da se nada da će uskoro putovati celom trasom tog puta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social izrazio zahvalnost marokanskom kralju, navodeći da je ukazana čast "velika privilegija".

"Hvala veoma cenjenom Muhamedu VI, kralju Maroka, kakva velika čast! Radujem se što ću jednog dana, nadam se uskoro, proputovati celu dužinu ovog velikog auto-puta", napisao je Tramp.

U video-snimku, koji je podelio Tramp navodi se da se auto-put "Predsednik Donald Dž. Tramp" prostire duž marokanske obale u dužini od 1.055 kilometara, od Tiznita do Lajuna i Dakle, gradova na teritoriji Zapadne Sahare pod kontrolom Maroka, naovid Forbs.

U snimku se Trampu zahvaljuje na, kako je navedeno, "istorijskoj hrabrosti", uz podsećanje na njegovu podršku marokanskim zahtevima za suverenitet nad Zapadnom Saharom.

Tramp je prvi put priznao marokanski zahtev nad Zapadnom Saharom 2020. godine, u okviru sporazuma kojim je Maroko normalizovao odnose sa Izraelom kroz Avramove sporazume, koje je posredovala njegova administracija i koji su uključili više arapskih zemalja.

Status Zapadne Sahare ostaje jedno od najdugotrajnijih teritorijalnih pitanja u Africi.

Maroko kontroliše najveći deo oblasti i smatra je svojom teritorijom, dok Front Polisario, uz podršku Alžira, traži nezavisnost kroz stvaranje Saharske Arapske Demokratske Republike, pojašnjava američki list.