Tokom vrelih letnjih dana malo šta prija više od čaše hladne vode. Međutim, svi smo se bar jednom našli u situaciji da smo zaboravili da flašu stavimo u frižider, a kada žeđ postane nepodnošljiva, čekanje da se voda ohladi deluje kao večnost.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu značajno da ubrzaju hlađenje vode, a jedan od njih godinama koriste i ugostitelji kada gostima treba što pre poslužiti rashlađeno piće.

Vlažan papirni ubrus ubrzava hlađenje

Jedan od najefikasnijih trikova jeste da flašu ili limenku obmotate vlažnim papirnim ubrusom ili kuhinjskom krpom, a zatim je stavite u zamrzivač.

Voda iz ubrusa ubrzava prenos toplote sa flaše na hladan vazduh u zamrzivaču, pa se piće hladi znatno brže nego kada ga jednostavno ostavite unutra. U većini slučajeva dovoljno je između 10 i 15 minuta da voda postane prijatno hladna.

Važno je, ipak, da ne zaboravite flašu u zamrzivaču, pa je dobro uključiti podsetnik na telefonu.

So i hladna voda daju još bolje rezultate

Ako imate veću posudu, sipajte hladnu vodu, dodajte nekoliko kašika kuhinjske soli i u tu mešavinu potopite flašu.

Ovaj trik funkcioniše jer slana voda efikasnije odvodi toplotu sa površine flaše, pa se piće rashlađuje brže nego u običnoj vodi. Ako pri ruci imate led ili zamrznute namirnice, možete ih dodati u posudu kako biste dodatno ubrzali proces.

Kada nemate vremena ni da čekate

Ako vam je potrebno trenutno osveženje, stavite praznu čašu u zamrzivač na pet do deset minuta. Rashlađena čaša učiniće da voda sobne temperature deluje mnogo prijatnije prilikom ispijanja.

Najjednostavnije rešenje je dobra priprema

Najbolji način da izbegnete čekanje jeste da tokom leta uvek držite jednu flašu vode u frižideru kao rezervu. Tako ćete u svakom trenutku imati spremno osveženje, a redovna hidratacija pomoći će organizmu da lakše podnese visoke temperature.