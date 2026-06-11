Italijanski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj se poziva na postepeno ukidanje sankcija Rusiji nakon završetka ukrajinskog konflikta, što predstavlja jednu od najjasnijih poruka iz neke članice NATO i Evropske unije o mogućem periodu posle rata.

Kako prenosi list "La Republika", zahtev se nalazi u nacrtu rezolucije pripremljenom uoči sednice Saveta Evropske unije. Dokument istovremeno potvrđuje nastavak podrške Ukrajini, ali prvi put mnogo otvorenije govori o tome da sankcije Moskvi ne mogu biti trajna politička formula.

U tekstu se traži nastavak "višestruke podrške ukrajinskim institucijama i stanovništvu", uz puno učešće parlamenta u svim inicijativama koje bi mogle da imaju značajne ekonomske posledice.

Posebnu pažnju izazvao je deo rezolucije u kojem se navodi da bi, po završetku sukoba, trebalo započeti postepeno ukidanje sistema sankcija i tu mogućnost koristiti kao pregovaračku polugu.

- Obezbediti kontinuitet višestruke podrške ukrajinskim institucijama i stanovništvu, uz puno učešće Parlamenta u svakoj inicijativi sa potencijalno značajnim ekonomskim efektom, započeti postepeno ukidanje sistema sankcija posle završetka konflikta, kao i predlagati to kao pregovaračku polugu - navodi se u dokumentu.

Rim otvara pitanje koje Brisel izbegava

Usvajanje rezolucije ne znači da Italija odustaje od podrške Ukrajini, ali ukazuje na to da Rim želi da se već sada razmišlja o periodu nakon završetka rata.

Dok je do sada dominantan stav u Briselu bio da sankcije moraju ostati na snazi bez popuštanja, italijanski pristup uvodi drugačiju logiku, prema kojoj bi one mogle postati deo budućih pregovora, a ne isključivo instrument kažnjavanja.

Sankcije su tokom prethodnih godina postale tesno povezane sa cenama energije, industrijskom proizvodnjom, izvozom i životnim standardom evropskih građana, a Italija, kao jedna od najvećih ekonomija EU, sve otvorenije govori o potrebi da se razmišlja i o ekonomskim posledicama dugotrajnog sukoba.

Zbog toga se u Rimu sve glasnije govori da Evropa mora imati strategiju ne samo za nastavak rata, već i za njegov kraj, a sankcije Rusiji, prema toj logici, više ne bi bile zamišljene kao trajna mera bez političkog izlaza.