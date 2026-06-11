Kina je u kratkom roku otkazala dva planirana diplomatska sastanka sa Evropskom unijom u Pekingu, objavio je danas Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore u poznate sa slučajem.

Kako se navodi otkazani su ministarski dijalog o digitalnim pitanjima i sastanak na kojem bi učestvovao zamenik generalnog sekretara diplomatske službe EU Olof Skug, prenosi Rojters.

Prema pisanju FT-a Evropska komisija je saopštila da će se sastanci verovatno održati u nekom kasnijem terminu.

"Angažovanje i dijalog između EU i Kine su u toku na više nivoa", saopštila je komisija.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan rekao je na konferenciji za novinare, a na pitanje o pisanju FT-a, da Kina i EU održavaju komunikaciju o relevantnim dijalozima, prenosi Global tajms.

BONUS VIDEO