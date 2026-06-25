Kontinuirani razvoj veštačke inteligencije transformiše tržište rada, pri čemu mnoga preduzeća usvajaju rešenja za automatizaciju koja menjaju način na koji posluju.

U ovom novom okruženju, Bil Gejts je izrazio stav da će neke profesije zadržati svoj značaj, čak i kada veštačka inteligencija preuzme još veću ulogu u svakodnevnom životu.

Suosnivač Majkrosofta tvrdio je da će programeri, biolozi i stručnjaci za energetiku i dalje biti potrebni, a nedavno je na spisak dodao i profesionalne sportiste.

Rekao je da se neke aktivnosti oslanjaju na ljudske karakteristike koje je teško u potpunosti zameniti mašinama.

Istovremeno, prodor veštačke inteligencije već je uticao na nekoliko profesionalnih sektora, a studije pokazuju da se mnogi zadaci sada mogu obavljati ili podržavati pametnim digitalnim alatima.

Međutim, stručnjaci ističu da to ne znači nužno nestanak određenih profesija, već postepenu promenu načina na koji se one obavljaju.

Prema relevantnoj studiji kompanije Majkrosoft, profesije poput prevodilaca, novinara i analitičara podataka su među onima za koje se očekuje da će biti najviše pogođene mogućnostima veštačke inteligencije u narednim godinama, prenosi grčki portal Pronjuz.