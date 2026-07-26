Roditeljima beba rođenih tokom aprila, maja i juna uručena su ukupno 193 auto-sedišta u Leskovcu, u okviru programa podrške porodicama sa novorođenom decom, navedeno je u zvaničnom satopštenju Grada Leskovca.

Za program podele auto-sedišta u ovoj godini izdvojeno je 18 miliona dinara, a cilj je da se porodicama sa novorođenim bebama olakšaju prvi meseci roditeljstva i unapredi bezbednost dece u saobraćaju.

Međutim, pored podele auto-sedišta, roditelji iz Leskovca mogu da ostvare i jednokratnu novčanu pomoć od 50.000 dinara.

Jednokratna pomoć od 50.000 dinara

Pravo na novčanu jednoktranu pomoć imaju porodilje iz Leskovca bez obzira na to da li su zaposlene ili nezaposlene.

Naime, umesto 20.000 dinara za zaposlene porodilje i 40.000 dinara za nezaposlene, koliko je Grad Leskovac isplaćivao počev od 2024. godine, u 2026. godini jednokratnu finansijsku pomoć će dobiti sve porodilje, nezavisno od njihovog radnog statusa.

Pojedinačni iznos ove pomoći je 50.000 dinara, a pravo će ostvariti sve porodilje, koje ispunjavaju uslove u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom i koje u trenutku podnošenja zahteva imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Leskovca, ističu iz Grada Leskovca.

Ostali vidovi podrške

Pored jednokratne novčane pomoći i poklon auto-sedišta, Grad Leskovac obezbedio je i druge vidove podrške:

- Majke prvih 100 prvorođenih beba u 2026. godini dobile su i dodatnih 30.000 dinara.

- Porodicama je na raspolaganju i program „roditelj-negovatelj“, namenjen podršci porodicama koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju.

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