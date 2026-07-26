Na društvenim mrežama pojavio se emotivan spot koji prikazuje borbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića za svaki pedalj zemlje i zalaganje za očuvanje interesa države.

Kroz upečatljive kadrove i poruke, spot govori o odgovornosti, predanosti i izazovima sa kojima se Srbija suočava, uz poruku da je budućnost zemlje i njen napredak prioritet.

Autori spota ističu značaj borbe za očuvanje nacionalnih interesa, razvoj i jačanje Srbije, kao i posvećenost svakom delu zemlje i njenim građanima.

Objavljeni video privukao je pažnju korisnika društvenih mreža, koji su delili svoje utiske i komentare o porukama koje spot šalje, piše 24sedam. Gorenavedeni spot možete pogledati ovde.