Najviša temperatura ikada izmerena u Škotskoj iznosila je 34,8 stepeni, a zabeležena je u mestu Čarterhol, u Škotskoj pograničnoj oblasti, u julu 2022. godine, prenosi Skaj njuz.

U Severnoj Irskoj temperatura je dostigla 28,1 stepen u mestu Kejbridž u okrugu Daun, što je takođe najviša vrednost ove godine.

Rekordna temperatura u Severnoj Irskoj iznosi 31,3 stepena Celzijusa, a izmerena je u mestu Kastelderg u okrugu Tajron u julu 2021. godine.

Stotine škola širom Britanije potpuno je zatvoreno ili je skratilo nastavu zbog ekstremnih vrućina.

Odluke su uticale na hiljade učenika.

Neke škole su ublažile i pravila o nošenju školskih uniformi kako bi učenicima bilo prijatnije.

Mnoge škole navele su crvena meteo upozorenja i ekstremne temperature kao razlog za zatvaranje.

Neke su dodale da učionice nemaju klimatizaciju i da putovanje učenika do škole i nazad može predstavljati rizik zbog visokih temperatura.

Najnoviji podaci meteorologa pokazuju da su temperature u Engleskoj premašile 34 stepena Celzijusa.

Ipak, još nije oboren junski temperaturni rekord od 35,6 stepeni, koji je zabeležen na lokaciji Kamden Skver u Londonu 1957. godine, a zatim ponovljen u Mejflauer parku u Sauthemptonu 1976. godine.

Najviša temperatura izmerena ove godine iznosi 35,1 stepen Celzijusa, a zabeležena je u londonskom parku Kju Gardens 26. maja.