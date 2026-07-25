Pozivajući se na saopštenje švajcarskog Ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta, portal Svisinfo navodi da su povećani zahtevi koji se odnose na zaštitu, otpornost i decentralizaciju švajcarske vojske, a porasla je i potreba za bezbednim lokacijama za skladištenje (vojne opreme).

Posebno se traže bezbedni objekti za skladištenje potrošnog vojnog materijala, rezervnih delova, lekova, elektronske opreme, opasnih materija, pa čak i municije.

Savezna kancelarija za naoružanje raspisala je javni tender kako bi se procenila mogućnost ponovnog stavljanja u funkciju napuštenih bunkera.

U dokumentaciji je navedeno da se očekuje da studija definiše način na koji bi podzemni vojni objekti mogli ponovo da budu aktivirani na inovativan i isplativ način.