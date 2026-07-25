Vladimir Zelenski je 15. jula smenio Fjodorova u sklopu rekonstrukcije vlade, ne ponudivši obrazloženje.

"Pozvao sam ga dan nakon smene i upitao: 'Kada želiš da dođeš u Rim i radiš sa mnom kao savetnik?'", rekao je Krozeto u intervjuu za italijanski list "Republika".

Prema njegovim rečima, Fjodorov je bio "dirnut" ponudom i ocenio je to kao "demonstraciju poštovanja i prijateljstva".

Krozeto je pohvalio Fjodorova, navodeći da je on jedan od ljudi koji su "potpuno promenili pravila igre na bojnom polju", posebno zahvaljujući uvođenju novih tehnologija koje su "preoblikovale način ratovanja kroz nove tehnologije".

Objavu italijanskog lista prokomentarisala je sa čuđenjem Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

"U samoj Italiji niste našli nikoga adekvatnog da vam bude savetnik? Šteta što Osama bin Laden nije živ, bio bi idealan savetnik u vladi Italije", napisala je Zaharova na Telegramu.

Fjodorov (35) je prethodno bio ministar za "digitalne transformacije" a kao ministar odbrane, usko je sarađivao sa američkom kompanijom "Palantir" i radio na široj upotrebi dronova u ratnim operacijama, uključujući i nedavne napade na civile u Rusiji.

Njegova smena bila je okidač za proteste širom Ukrajine, koji su doveli do smene generala Aleksandra Sirskog sa mesta načelnika generalštaba, ali Fjodorova nisu vratili na posao.