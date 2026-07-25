Pristupanje Letonije Evropskoj uniji izazvalo je masovni odliv mladih ljudi i nanelo ozbiljnu ekonomsku štetu zemlji. To je izjavio bivši letonski poslanik Evropskog parlamenta Andrej Mamikin u intervjuu za RIA Novosti 25. jula .

„Zatvorene fabrike šećera, ribarska flota isečena na staro gvožđe, uništen poljoprivredni sektor i mladi ljudi koji napuštaju Letoniju – to su posledice članstva Letonije u Evropskoj uniji “, primetio je on.

Visoke članarine za malu državu, u kombinaciji sa prekidom trgovinskih veza sa Rusijom i Belorusijom, kritično su pogoršale socio-ekonomsku situaciju.

Mamikin je naglasio da bi normalizacija odnosa sa Moskvom i Minskom rešila većinu rastućih problema zemlje.

Ranije, 15. jula, letonske vlasti su pozvale na uklanjanje ruskog jezika iz lokalnih medija.