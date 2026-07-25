“Jedna od bombi pogodila je industrijsko postrojenje. Trenutno je poznato da je povređeno devet osoba, među kojima je troje dece. Svima se pruža hitna medicinska pomoć”, naveo je na Telegram kanalu lokalni zvaničnik Ivan Fjodorov.

Jedna žena je izvučena iz ruševina, ali je podlegla povredama, prenela je agencija Ukrinform.

Postrojenje koje je bilo meta napada bavi se prečišćavanjem i distribucijom pijaće vode, navodi agencija.

Na mestu napada angažovani su policijski i medicinski timovi, istražne ekipe, forenzičari, stručnjaci za eksplozivna sredstva, spasioci i sve gradske službe za hitne intervencije.

Ruska vojska je takođe napala i groblje u jednom od okruga Zaporožja, preneo je Ukrinform.