

Vozač iz Srbije, koji je sa suprugom stradao u stravičnoj nesreći u Bugarskoj, navodno je zaspao za volanom i prešao u suprotan smer, prenose tamošnji mediji.

Saobraćajna nesreća se dogodila kod Simitlija u Bugarskoj, a stradali su muškarac i žena (54) iz Srbije.

Automobil srpske porodice, koja se vraćala sa odmora u Grčkoj, udario je u dva teretna kamiona, od kojih je jedan prevozio vangabaritni teret - traktore.

Vozači kamiona sa mađarskim i rumunskim registracijama nisu povređeni. Policija istražuje uzroke teške nesreće.

Prema prvim informacijama, putnički automobil, koji se kretao u pravcu Blagoevgrada, ušao je u suprotnu traku i udario u jedan, a zatim i u drugi kamion. Na lice mesta poslata su tri vozila Hitne pomoći - dva iz Brgoevgrada i jedno iz Simitlija, kao i ekipe vatrogasne službe.

Kako se sumnja, vozač iz Srbije je zaspao za volanom i potom prešao u suprotnu traku.

Saobraćaj u tom području je privremeno obustavljen zbog istrage. Kamioni su čekali na licu mesta, a saobraćaj putničkih automobila je preusmeren preko Simitlija.

Alo/BLIC.rs

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