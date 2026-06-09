Nakon devet godina braka, glumica Jelisaveta Orašanin i proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić doneli su odluku da se razvedu, čime je započelo novo poglavlje u njihovim životima.

Uprkos ovoj velikoj životnoj promeni, nekadašnji par je uspeo da sačuva dobre i korektne odnose. Iako papiri za razvod još uvek nisu zvanično rešeni i ceo pravni proces je i dalje u toku, to ne sprečava Jelisavetu da živi život punim plućima.

Jelisaveta je uveliko nastavila dalje i uplovila u novu emotivnu vezu sa svojim 11 godina mlađim kolegom, glumcem Pavlom Mensurom.



Glumica nimalo ne krije svoju novu ljubav i otvoreno pokazuje koliko je ponovo zaljubljena. Njen novi životni stil uključuje redovne izlaske i noćne provode sa Pavlom, gde uživaju na žurkama i ostaju zajedno do rane zore.

Kako kaže izvor, njoj prija nova veza i emotivno je ispunjena pored kolege.

- Jelisaveti ne smeta to što je zvanično i dalje u braku sa Milošem, ona je nastavila sa svojim životom i ne mari za komentare ljudi. Prija joj nova veza i emotivno je ispunjena. Uskoro će se i razvesti, pa će sve doći na svoje. Vidite i sami da se ona ne krije i da je srećna, živi kao devojka - rekao je izvor.

Sa košarkašem ima dvoje dece

Podsetimo, Jelisaveta i Teodosić imaju dvoje dece - sina Bogdana i ćerku Petru. Nedavno nam je glumica govorila o tome da li mališani žele da krenu stopama roditelja i istakla da ne želi da ih forsira.

- Iskreno bih volela da se okrenu ka onome što oni žele, jer mislim da je to jedina suština uživanja u bilo kom poslu. Tako da, želim im da vole svoj posao.

Na pitanje da li je ćerka Petra koja je pošla u školu, možda nasledila nje karakter, Jelisaveta kaže:

- To se menja svaki dan, tu ne može ništa da se nasledi. Tu su razne faze, ali polako, ona je svoja definitivno.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: