Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas, povodom toga što je otkriveno da Irska isporučuje ogromne količine aluminijuma Rusiji, da izvoz aluminijuma u tu zemlju nije pod sankcijama.

Dodala je da bi EU trebalo da "bude kreativnija u pronalaženju načina" kako da zaustavi rat u Ukrajini.

"Uvek kada dobijemo informacije koje na ovaj ili onaj način pomažu Rusiji, onda bi trebalo da budemo kreativniji u pronalaženju načina kako da zapravo zaustavimo ovaj rat. Jer ako postoji saznanje da neki od nas u isto vreme i dalje imaju koristi od trgovine sa Rusijom, kada im to zapravo olakšava finansiranje ovog rata, onda ovaj rat nikada neće prestati", rekla je Kalas na konferenciji za novinare po dolasku na Kipar, objavljeno je na internet stranici diplomatske službe EU.

Kalas je rekla da je fokus sankcija koje je EU uvela prema Rusiji bio da se spreči dalje finansiranje rata u Ukrajini, kako ne bi mogli zaista da nastave sa tim.

"Jer ratovi se takođe završavaju kada agresori ostanu bez novca", istakla je Kalas.

Na pitanje novinara da li irska vlada ima moralnu odgovornost da razmotri zaustavljanje trgovine sa Rusijom, Kalas je kazala da izvoz aluminijuma u Rusiju "nije pod sankcijama".

"To je sasvim tačno. Mislim da je to ono što bi trebalo da ispitamo. Možda bi trebalo da uvedemo i sankcije ako (aluminijum) toliko pomaže Rusiji u finansiranju ovog rata", rekla je Kalas uoči neformalnog sastanka ministara odbrane zemalja članica EU na Kipru.