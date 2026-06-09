Virovitičko-podravsku županiju zavila je u crno jedna od najtežih saobraćajnih tragedija poslednjih godina. U stravičnom čeonom sudaru na severnoj obilaznici kod Virovitice život su izgubile četiri osobe, među njima i supružnici Danijel i Marina Š, čija je smrt duboko potresla porodicu, prijatelje i celu opštinu Gradina. Iza bračnog para ostalo je dvoje dece, koja se sada suočavaju sa nezamislivim gubitkom - ostala su bez oba roditelja u jednom tragičnom trenutku.

Nesreća se dogodila u nedelju oko 12.20 sati kada je, prema navodima policije, vozač automobila virovitičkih registarskih oznaka započeo preticanje vozila ispred sebe na delu puta gde za takav manevar nije bilo dovoljno prostora. U tom trenutku iz suprotnog smera nailazio je automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao Danijel Š.

Sudar je bio silovit. Vozilo u kom su se nalazili supružnici od siline udara odbačeno je u zaštitnu ogradu, nakon čega se prevrnulo na krov. Danijel i Marina preminuli su na mestu nesreće. Tragedija je odnela još dva života. Muškarac star 66 godina podlegao je povredama tokom transporta helikopterom prema bolnici, dok je 44-godišnji vozač drugog automobila preminuo nakon prijema u zdravstvenu ustanovu. Jedina preživela osoba iz tog vozila, 69-godišnja žena, i dalje se nalazi na bolničkom lečenju.

Vest o smrti supružnika brzo se proširila opštinom Gradina, gde su bili poznati kao vredni, pošteni i omiljeni ljudi. Marina je godinama bila aktivna u lokalnoj zajednici i obavljala dužnost većnice, dok je Danijel bio cenjen među kolegama i prijateljima. Njihovi najbliži još uvek ne mogu verovati da ih više nema.

- Još smo pre nekoliko dana razgovarali, planirali druženje i prisećali se zajedničkih uspomena. Smejali smo se i dogovarali naredni susret. Teško je prihvatiti da ih više nikada nećemo videti - napisao je jedan od njihovih prijatelja na društvenim mrežama.

Posebno emotivne poruke ostavljaju kolege koje su s Danijelom radile do poslednjeg radnog dana.

- Bio je vrhunski čovek, pošten radnik i prijatelj kakav se retko sreće. Marina je bila jednako omiljena i draga osoba. Ovo je gubitak koji će dugo boleti - navodi se u jednoj od oproštajnih poruka.

Načelnik opštine Gradina Josip Vučemilović-Jurić istakao je da je reč o porodici koju su svi poštovali.

- Ovo je tragedija koja je pogodila celu zajednicu. Danijel i Marina bili su ljudi velikog srca. U kontaktu smo s porodicom i učinićemo sve da im pomognemo u ovim najtežim trenucima - poručio je načelnik.

Zbog velike tragedije proglašen je Dan žalosti, dok se stanovnici Gradine okupljaju kako bi pružili podršku porodici koja prolazi kroz nezapamćenu bol. Posebno potresni bili su prizori s mesta nesreće. Vatrogasci koji su među prvima stigli na teren zatekli su potpuno uništena vozila i prizore koje, kako kažu, neće lako zaboraviti.

- Morali smo da sečemo vozila kako bismo došli do unesrećenih. Takve intervencije ostavljaju trag na svakome od nas - rekao je vatrogasac Igor Gotal.

Alo/Sandžak Danas

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