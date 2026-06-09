Kratak pregled:

- Nova vlast u Bugarskoj ne planira dalje isporuke oružja Ukrajini.

- Premijer Rumen Radev i njegova vlada protive se slanju vojne pomoći Kijevu.

- Od 2022. godine Bugarska je Ukrajini poslala 13 paketa vojne pomoći, ali njihova vrednost i sadržaj nisu objavljeni.

Nova vlast u Bugarskoj ne planira dalje isporuke oružja ukrajinskoj vojsci, izjavio je ministar odbrane Dimitar Stojanov, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Stojanov je član vlade formirane u maju pod vođstvom premijera Rumena Radeva, koji se više puta izjašnjavao protiv pružanja vojne pomoći Kijevu. Takođe se zalagao za "povratak diplomatskom rešavanju krize".

- Njima (Kijevu) su potrebni ljudi, a ne oružje... Vidimo pozicioni rat i bez obzira na to koliko se oružja nagomila, rezultat će biti samo novi ljudski gubici - rekao je ministar na konferenciji za novinare, prenosi bugarski portal Vesti.

Kako ističe ruska agencija, Bugarska je jedina članica NATO-a koja ima kapacitete za proizvodnju municije za starije sovjetsko naoružanje koje se koristi u Ukrajini, zbog čega je postala jedan od glavnih snabdevača Kijeva. Od 2022. godine Bugarska je Ukrajini poslala 13 paketa vojne pomoći, ali su njihova vrednost i sadržaj ostali poverljivi.

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