Prema navodima medija i snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, tokom događaja došlo je do sukoba nakon što je novinar Radija Vidovdan Zoran Vicelarević postavio pitanje učesnicima tribine.

Kritičari ProGlasa ocenjuju da je upravo tada pokazano pravo lice dela opozicione scene koja se, kako navode, u Srbiji predstavlja kao zagovornik slobode medija i dijaloga.

Događaj je izazvao brojne komentare, posebno zbog činjenice da su na tribini učestvovale javne ličnosti koje se često zalažu za slobodu govora, dijalog i demokratske vrednosti.

Prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, muškarac iz publike postavio je pitanje koje se odnosilo na politički program i ciljeve okupljenih učesnika tribine.

Nakon toga došlo je do rasprave koja je ubrzo prerasla u incident.



Opoziciono nastrojeni korisnici društvenih mreža i organizatori događaja izneli su svoju verziju događaja, dok su kritičari ProGlasa ocenili da je reakcija na pitanje pokazala nedostatak tolerancije prema drugačijem mišljenju.

Incident u Frankfurtu otvorio je raspravu o tome da li se u političkom životu Srbije jednaki standardi primenjuju na sve aktere.

Od Frankfurta do ulica Srbije

Poslednjih meseci javnost je imala priliku da vidi niz događaja koji su izazvali oštre reakcije i dodatno produbili političke podele.

Tokom protesta i blokada zabeleženi su brojni verbalni sukobi sa političkim neistomišljenicima, kao i incidenti na ulicama više gradova.

Posebno su pažnju privukli događaji u centru Beograda, kada su tokom protesta viđene baklje, pirotehnika, rušenje zaštitnih ograda i sukobi sa policijom.

Na pojedinim snimcima zabeleženo je gađanje pripadnika policije različitim predmetima, dok su blokade saobraćajnica izazvale nezadovoljstvo dela građana koji su zbog protesta bili onemogućeni da normalno obavljaju svakodnevne obaveze.

Napad na aktiviste SNS-a na Severnom bulevaru

Novi incident zabeležen je 7. juna 2026. godine na Severnom bulevaru u Beogradu, gde su, prema navodima Srpske napredne stranke, napadnuti njihovi aktivisti tokom razgovora sa građanima na stranačkim info-pultovima.

Iz SNS-a su saopštili da je grupa studenata blokadera pokušala da pretnjama i provokacijama ometa njihov politički rad, zbog čega je intervenisala policija.

U saopštenju Opštinskog odbora SNS Zvezdara navedeno je da je reč o nastavku pritisaka i zastrašivanja njihovih članova i simpatizera. Stranka je zahvalila policiji na brzoj reakciji i pozvala nadležne organe da utvrde sve okolnosti incidenta i procesuiraju odgovorne.

Ovaj događaj predstavljen je kao još jedan primer rastućih političkih tenzija i sukoba na ulicama, koji dodatno produbljuju podele u društvu.

Neredi u centru Beograda i napadi na policiju

Krajem maja 2026. godine centar Beograda bio je poprište ozbiljnih nereda nakon što je deo učesnika blokaderskih protesta ušao u sukob sa policijom.

Tokom incidenata zabeleženi su napadi na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, gađanje kamenicama, flašama i drugim predmetima, dok su na pojedinim lokacijama korišćene baklje i pirotehnička sredstva.









Posebno napeta situacija bila je ispred Predsedništva Srbije, gde su demonstranti rušili zaštitne ograde i pokušavali da probiju policijski kordon.

Na ulicama glavnog grada viđeni su i zapaljeni kontejneri, oštećen mobilijar i blokirane saobraćajnice, zbog čega je saobraćaj u više delova grada bio gotovo potpuno paralisan.







Građani koji su se zatekli u centru Beograda svedočili su scenama haosa, dok su pripadnici policije pokušavali da uspostave red i spreče dalje eskalacije.

Snimci sukoba, zapaljenih kontejnera i napada na policiju brzo su obišli društvene mreže i medije, postajući jedan od najupečatljivijih simbola protesta koji su tog dana izašli iz okvira mirnog okupljanja.

Pucnjava ispred Skupštine Srbije

Jedan od najozbiljnijih incidenata dogodio se 22. oktobra 2025. godine ispred Narodne skupštine Srbije, kada je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen Milan Bogdanović, otac dvoje dece.

Nakon događaja, predsednik Aleksandar Vučić vanredno se obratio javnosti i ocenio da je reč o terorističkom aktu, navodeći da je bilo pitanje trenutka kada će atmosfera mržnje i tenzija dovesti do ovakvog nasilja.



"Takva je kampanja vođena proitv 'Ćacilenda' sve vreme. Ko god bi se suprostavio bio bi na stubu srama. Na kraju je došlo do toga da je neko upotrebio pištolj. Zašto sam rekao da je ovo teroristički napad, zato što je nedvosmisleno rekao šta je planirao. Videli ste koliko je brinuo o sebi. Kada je upucao čoveka, odmah je bacio oružje i podigao ruke. Za mene je politički motiv nedvosmislen. Povređenom gospodinu želim uspešan oporavak", istakao je Vučić.





Predsednik je tada saopštio da je napadač iz Beograda i da je legalno posedovao vatreno oružje, kao i da je ranije radio u državnoj bezbednosti. Istovremeno je upozorio na sve učestalije napade na prostorije i aktiviste vladajućih stranaka, ocenjujući da društvene tenzije dostižu opasan nivo.

Vučić o blokaderskom napadu u Frankfurtu: "Jeziv pokušaj ponižavanja čoveka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas blokaderski napad na novinara Zorana Vicelarevića tokom tribine "Proglasa" u Frankfurtu, rekavši da očekuje da će počinilac biti priveden pravdi.

"Taj snimak je jeziv, ne zbog težine udarca već zbog pokušaja unižavanja nečijeg dostojanstva. Oni su njega udarili još dva puta ispred sale. Očekujem da će lice biti privedeno pravdi i da će odgovarati za delo koje je počinjeno", rekao je Vučić.

Kako je istakao, novinar je ozbiljan i pristojan čovek, koji je blokadere samo pitao zašto ih nazivaju masom.

"On je od njih tražio da im iznesu program. Jedan od njih je rekao da oni nemaju nikakav program, da nisu došli tu da pričaju o programu, već da hoće da izvrše prevrat u Srbiji. Tu im se okupila cela elita, uzimaju pare narodu da bi sebi obezbedili luksuzni odmor, da bi uživali na račun naroda koji varaju", kazao je on.