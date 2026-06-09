Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena, preneli su izvori upoznati sa incidentom.

Uzrok pada za sada nije poznat i istraga je u toku, preneo je Njujork tajms.

Prema navodima izvora, nije jasno da li je helikopter pogođen iranskom vatrom, doživeo mehanički kvar ili je došlo do drugog problema.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije javno saopštila informacije o incidentu, a na novinarske upite nije odgovorila ni Centralna komanda američke vojske.

Važna uloga u Ormuskom moreuzu

Američka vojska koristi helikoptere Apač, bespilotne letelice MQ-9 Riper i borbene avione F/A-18 i F-35 u operacijama usmerenim na održavanje plovidbe kroz Ormuski moreuz.Apači patroliraju područjem moreuza radi odvraćanja napada manjih plovila i obaranja dronova, a često deluju u blizini iranske teritorije i ostrva pod kontrolom Teherana.

Sjedinjene Američke Države su 13. aprila uvele blokadu iranskih luka kao odgovor na iransku blokadu plovnog puta. Od tada su američki ratni brodovi vratili 134 trgovačka broda, dok je sedam plovila onesposobljeno nakon ignorisanja upozorenja američke mornarice.

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(Tanjug)