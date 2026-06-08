Italijansko Tužilaštvo stavilo je pod istragu izraelskog ministra za nacionalnu bezbednost Itamara Ben-Gvira u okviru postupanja izraelskih vlasti prema privedenim aktivistima humanitarne flotile za Gazu.

Izraelski ministar je u maju objavio video u kojem su aktivisti prikazani kako kleče vezanih ruku u luci Ašdod, prenela je Ansa.

Ben-Gvir se pritom rugao pritvorenim aktivistima i podsticao policajce da ih maltretiraju, navodi italijanska agencija.

Istraga o postupanju izraelskih vlasti prema aktivistima flotile, među kojima su i italijanski državljani, traje u Italiji već nekoliko nedelja, a u okviru istrage iznete su optužbe za mučenje i otmicu, javlja Ansa.

Italijanske vlasti su pokrenule zvaničnu istragu o presretanju i pritvaranju italijanskih državljana na humanitarnoj flotili za Gazu, koja je izvedena u međunarodnim vodama.