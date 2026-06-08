Jedna od najpoznatijih italijanskih plaža uvela je stroga nova pravila za turiste. Sunčanje na običnim peškirima više nije dozvoljeno na plaži La Pelosa na Sardiniji, a kazne za neke prekršaje dostižu i do 5.000 evra. Kristalno čista voda, beli pesak i tropski pejzaži godinama privlače hiljade turista na plažu La Pelosa na Sardiniji. Ali sama popularnost ove italijanske lepotice primorala je lokalne vlasti da uvedu sve stroža pravila kako bi zaštitile osetljivo prirodno okruženje.

Posetioci koji planiraju odmor na jednoj od najpoznatijih evropskih plaža ovog leta mogli bi biti neprijatno iznenađeni jer su uvedena nova ograničenja, a sprovođenje mera se pooštrava. Jedna od najznačajnijih promena tiče se sunčanja. Turistima više nije dozvoljeno da leže direktno na tradicionalnim peškirima za plažu. Umesto toga, mogu koristiti samo posebne prostirke od slame ili bambusa.

Ova mera je uvedena kako bi se smanjio gubitak peska, problem koji godinama zabrinjava lokalne vlasti i stručnjake za zaštitu životne sredine. Prema procenama nadležnih organa, mokri peškiri svakodnevno zadržavaju hiljade sitnih zrna peska, koje posetioci nesvesno nose sa sobom kada napuštaju plažu. Tokom turističke sezone nestaju značajne količine peska, što može dugoročno ugroziti izgled obale i oštetiti osetljivi priobalni ekosistem.

Zabranjeni i popularni tepisi

Pravila se ne odnose samo na tradicionalne peškire. Popularne prostirke otporne na pesak koje mnogi turisti koriste kako bi izbegli lepljenje peska za tkaninu takođe su zabranjene. Vlasti kažu da takvi proizvodi ne ispunjavaju potrebne kriterijume zaštite plaže i stoga nisu dozvoljeni u oblasti La Pelosa. Sprovođenje pravila nije prepušteno slučaju. Specijalno zaduženi inspektori svakodnevno patroliraju plažom kako bi pratili ponašanje posetilaca i osigurali poštovanje propisa.

Kršenje pravila podleže kazni od 100 evra, koja se može izreći na licu mesta. Mere zaštite se ne završavaju samo peškirima i prostirkama. Tokom špica turističke sezone, na plaži nije dozvoljeno više od 1.500 ljudi istovremeno. Ograničenje broja posetilaca je uvedeno kako bi se smanjio pritisak na životnu sredinu i očuvao kvalitet jedinstvenog prirodnog prostora.

Pored toga, svi posetioci moraju da operu pesak sa nogu na posebno određenim mestima pre odlaska. Ovo je dodatni napor da se spreči odnošenje peska sa plaže. Uklanjanje prirodnih materijala sa plaže se posebno strogo kažnjava. Turisti koji pokušaju da ponesu školjke, kamenčiće ili pesak kao suvenire rizikuju veoma visoke kazne. One se kreću od 300 do 5.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

U najtežim slučajevima, vlasti mogu čak pokrenuti i pravni postupak protiv prekršilaca. La Pelosa je godinama poznata kao jedna od najlepših plaža u Italiji i Mediteranu, ali njena popularnost predstavlja i najveći izazov. Zato lokalne vlasti sve više pooštravaju pravila kako bi zaštitile prirodne lepote koje svake godine privlače posetioce iz celog sveta.



