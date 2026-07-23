Mama Sinjorina objasnila je da je tokom šetnje primetila gnezdo opasnih insekata i odlučila da reaguje. Ipak, odmah je naglasila da je reč o veoma rizičnom postupku koji ne bi trebalo pokušavati bez odgovarajuće zaštite.

Pre nego što je započela uklanjanje gnezda, svojim pratiocima je rekla da su stršljenovi tokom noći manje aktivni, zbog čega je izabrala upravo to vreme za intervenciju.

Kako se vidi na snimku, veliku kocku sunđera natopila je benzinom, zapalila je, a zatim je kućica za ptice u kojoj se nalazilo gnezdo potpuno izgorela.

„Videla sam leglo stršljenova. Sada je mrkla noć i to je idealno vreme da se oni uklone. Ovo je opasan zahvat i ljudi ne bi trebalo sami da pokušavaju ovakve stvari. Nisam smela čak ni blic da koristim kako ih ne bih uznemirila“, rekla je u videu.

Nakon što je vatra ugašena, pokazala je ostatke gnezda i navela da je izbrojala više od 14 uginulih stršljenova, kao i veliki broj larvi koje bi se uskoro razvile.

Video je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Dok su jedni pohvalili njenu hrabrost, drugi su upozorili da je rizikovala ozbiljne posledice.

„Zamalo kuću nisi zapalila“, glasio je jedan od komentara, dok su mnogi savetovali da se u ovakvim situacijama pozovu stručne službe.

Važno je naglasiti da uklanjanje gnezda stršljenova može biti veoma opasno. Stručnjaci preporučuju da se ovakvi zahvati prepuste profesionalcima koji imaju odgovarajuću opremu i sredstva za bezbedno uklanjanje ovih insekata.