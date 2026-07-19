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Da li će ovo biti najhladnija zima do sada? Super El Ninjo sve menja, Evropi prete ledeni talasi

Naučnici upozoravaju na mogućnost najhladnije zime do sada zbog slabljenja polarnog vrtloga i uticaja Super El Ninja na Evropu

 
Autor:  Milica Krstić
19.07.2026.11:41
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Da li će ovo biti najhladnija zima do sada? Super El Ninjo sve menja, Evropi prete ledeni talasi
Foto: Alo.ba
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Najnovije sezonske prognoze pojačavaju scenario znatno slabijeg polarnog vrtloga tokom zime 2026/27. godine. Ovakav razvoj događaja mogao bi dramatično povećati šanse za učestale prodore hladnog vazduha i obilne snežne padavine širom Evrope.

Polarni vrtlog je ogromna zona ekstremno hladnog vazduha i niskog pritiska koja se nalazi u stratosferi iznad Arktika.

Kada je on snažan, zadržava polarne vazdušne mase na visokim geografskim širinama. Međutim, kada oslabi ili se poremeti, taj hladni vazduh se spušta ka srednjoj Evropi, izazivajući intenzivne ledene talase.

Uloga Super El Ninja

Poslednja posmatranja u tropskom Pacifiku pokazuju da se fenomen El Ninjo ubrzano pojačava. Procenjuje se da bi temperaturne anomalije površine mora mogle premašiti +4°C, što je nivo koji karakteriše izuzetno snažan ili tzv. Super El Ninjo.

Ova pojava menja atmosfersku cirkulaciju na severnom Pacifiku, podstičući stvaranje talasa velikih razmera koji se šire ka stratosferi. Ovi talasi mogu oslabiti polarni vrtlog i povećati verovatnoću "iznenadnog stratosferskog zagrevanja" (SSW) – fenomena koji često prethodi masovnim hladnim talasima u Evropi.

Istovremeno, Kvazibijenalna oscilacija (QBO) nalazi se u svojoj pozitivnoj fazi, sa snažnim zapadnim vetrovima u tropskoj stratosferi. U normalnim uslovima, ovo teži da ojača i stabilizuje polarni vrtlog. Ipak, prisustvo Super El Ninja može neutralisati ovaj efekat, jer toplotne anomalije iz Pacifika vrše pritisak na strukturu vrtloga, povećavajući rizik od njegovog značajnog slabljenja u drugoj polovini zime.

Još jedan faktor koji naučnici prate je obim morskog leda na Arktiku, posebno u Barencovom i Karskom moru. Istraživanja pokazuju da je polarni vrtlog statistički ranjiviji kada je nivo leda u ovim oblastima nizak. Sezonske prognoze ECMWF-a za jesen 2026. pokazuju izrazito negativna odstupanja, što dodatno potkrepljuje sumnju da nas očekuje nestabilna zima.

Šta kažu sezonski modeli?

Najnovije simulacije stratosferskih vetrova ukazuju na postepeno slabljenje polarnog vrtloga u periodu od decembra ka januaru. Predviđa se da će intenzitet vrtloga u "srcu" zime pasti znatno ispod proseka, što otvara vrata za njegovo potpuno cepanje ili kolaps.

Ukoliko se potvrdi scenario slabog polarnog vrtloga, najveće šanse za ledene prodore imaće severna i centralna Evropa. Velika Britanija, Skandinavija, Nemačka i Poljska mogle bi se suočiti sa znatno više snega i mraza u odnosu na prosek.

Kada je Balkan u pitanju, situacija je još uvek kompleksna. Iako smo na jugoistoku Evrope, zimski uslovi zavisiće od položaja "anticiklonskih blokada" na Atlantiku i severu Evrope. Ako se postave povoljni uslovi, hladne vazdušne mase mogu stići i do Balkana, donoseći sneg čak i u nižim predelima.

Kombinacija Super El Ninja, specifičnih stratosferskih vetrova i topljenja arktičkog leda statistički povećava šanse za ekstremne zimske epizode. Preciznija slika biće jasna krajem jeseni, kada će modeli moći sa većom pouzdanošću da prikažu kretanje vazdušnih masa iznad Evrope i Mediterana.

Alo.rs/ Euronews

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