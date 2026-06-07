Devojka je obukla svu odeću iz kofera. Karla Brunela (27) obukla je šest slojeva odeće nakon što joj je rečeno da joj je torba prevelika da bi prošla kao besplatan lični prtljag.

Letela je Rajanerom iz Verone za Mančester i morala je da plati 70 funti (oko 81 evro) za preveliki ručni prtljag.

Obukla svu odeću iz torbe

Umesto da plati naknadu, Karla je odlučila da obuče što više odeće pre nego što prođe kroz bezbednosnu kontrolu. Cena njenog leta u maju bila je 43 funte (oko 50 evra).

„Kada sam shvatila da torba neće stati u kalup za merenje, počela sam da se smejem. Nekako sam imala slutnju da će se to desiti zato što sam preterala sa kupovinom u Veroni“, rekla je Karla iz Španije.

„Kada sam došla da uzmem kartu za ukrcavanje, službenik mi je rekao da je moja lična torba prevelika i da moram da platim ili da je smanjim da bi odgovarala propisanim dimenzijama. Ideja se rodila spontano. Jednostavno sam znala da ne želim da platim ni centa više. Jedina opcija je bila da sve obučem na sebe“, dodala je.

Karla, koja radi u zdravstvu na kraju je nosila šest kompletnih odevnih kombinacija dok se približavala kapiji za ukrcavanje.

„Bilo je vruće i zamorno. Osećala sam se čudno, a ljudi su me gledali. Skinula sam odeću čim sam prošla kontrolu na izlazu, pre nego što sam ušla u avion“, opisala je.

„Bila sam presrećna što nisam morala da platim kaznu. Ne mislim da bih ikada platila dodatnu naknadu za prijavu torbe“, zaključila je ona, prenosi Mirror.

Snimak imao 450.000 pregleda

Karla je podelila video snimak sebe u slojevima odeće na aerodromu na društvenim mrežama, a video je prikupio više od 455.000 pregleda. Reakcije su bile podeljene. „Dakle, uštedela si deset evra? Imaš čime da se hvališ“, pisalo je u jednom komentaru.

Drugi korisnik je kratko rekao: „Samo plati.“ Bilo je i onih koji su podržali njen potez: „Verujem da si bila zgodna, ali potez je ipak pametan.“ Jedan komentator se našalio na račun drugih putnika: „Žao mi je osobe koja sedi pored tebe na kraju leta.“ Neko drugi je primetio: „Pa, ta torba se čak ni približno ne poklapa sa dimenzijama ručnog prtljaga.“