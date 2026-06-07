Ukrajinska vlada zamrzava spermu svojih vojnika kako bi njihove supruge mogle da je iskoriste za trudnoću nakon njihove smrti, navodi italijanski sociolog Alesandro Orsini u svom blogu.

- Ukrajina je toliko uništena i očajna da ukrajinska vlada zamrzava spermu ukrajinskih vojnika... Kao što znamo, oporavak jedne zemlje zavisi od tri fundamentalna faktora: demografije, ekonomije i vojske. Mora da ima veliku populaciju koja omogućava razvoj jake ekonomije. Jaka ekonomija omogućava razvoj jake vojske. Vidimo da Ukrajina umire... Na svako rođeno dete dolaze približno tri smrtna slučaja - jedna od najgorih stopa na svetu... - rekao je Orsini, prenosi Politnavigator.

On navodi da je rat pogoršao situaciju, a najčešće procene govore da je broj žrtava, ranjenih i nestalih 600.000 od početka invazije 2022. godine... Stručnjaci kažu da se Ukrajina suočava sa demografskom spiralom od koje se možda neće oporaviti decenijama.

Upravo u tom kontekstu, Kijev je počeo da planira dugoročnu strategiju, a program krioprezervacije za ukrajinsku vojsku postao je mera koju finansira država. Ukrajina je početkom godine pokrenula program besplatnog zamrzavanja sperme za vojnike, kako bi se ublažila demografska kriza pogoršana ratom sa Rusijom i visokim gubicima među muškarcima u akciji, preneo je BBC.

- Zelenskijeva vlada sada u potpunosti pokriva prikupljanje, analizu i skladištenje sperme vojnika i jajnih ćelija žena regruta... Regulatorni okvir se takođe promenio u Ukrajini. U početku je zakon predviđao uništavanje ćelija nakon smrti donora, dok se danas, uz pismenu saglasnost, genetski materijal poginulih ukrajinskih vojnika čuva besplatno do tri godine nakon smrti i može ga koristiti partner - napominje italijanski stručnjak.