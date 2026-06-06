Poljski ministar odbrane Vładisłav Kosinjak Kamiš izjavio je danas da su Poljska i Ukrajina partneri po pitanjima bezbednosti, ali da se Poljska protivi da se specijalnim jedinicama Ukrajine da ime po pripadnicima Ukrajinske ustaničke armije (UPA), iz Drugog svetskog rata.

"Kada je u pitanju istorija, moramo biti iskreni jedni prema drugima, jer samo tako možemo graditi budućnost", rekao je Kosinjak Kamiš prilikom susreta sa šefom kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilom Budanovim u Varšavi, prenosi ukrajinska Pravda.

Kosinjak Kamiš je rekao da je tokom sastanka sa Budanovim u Varšavi "jasno izneo očekivanja Poljske" povodom odluke Ukrajine da se jedna od vojnih jedinica snaga za specijalne operacije nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji.

"Sećanje na žrtve Volinske tragedije nije predmet rasprave. Postoje granice koje se ne smeju preći", kazao je Kosinjak Kamiš.

Kosinjak Kamiš pozvao je ranije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da preispita svoju odluku.

Ukrajinska ustanička armija bila je nacionalistička paravojna organizacija koja se borila za ukrajinsku nezavisnost tokom i posle Drugog svetskog rata, prvenstveno protiv nacističke Nemačke i Sovjetskog Saveza.