Takođe, 12. juna ove godine, Đokić se u Briselu sastao sa komesarkom Evropske komisije za istraživanje i inovacije Ekaterinom Zaharijevom i učestvovao na konferenciji ''Podsticanje istraživačkih i obrazovnih sinergija širom Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana''.

Prošlo je tek pola godine, a to su tri putovanja. Pitanje koje se logično postavlja je, ko plaća te avionske karte i smeštaj? Plaćate mu vi, narode, zato što ide o trošku državnog budžeta zahvaljujući funkciji koju ima.

Njegovo šetkanje od odbora na Pravnom fakultetu do odbora u Briselu plaća narod.

Pored putešestvija, malo je poznato šta zapravo radi političar Đokić tokom protekle godine. Ponekad se pojavi na studentsko-blokadeerskom skupu, gde održi govor. Ponekad govori za blokaderske medije o tome kako je pristao da bude na blokaderskoj listi i kako je siguran u pobedu.

Ali, šta radi kao rektor Univerziteta u Beogradu da unapredi situaciju na fakultetima, šta je to što radi za studente? Alo! podseća da je talas blokada fakulteta u Srbiji, koji je počeo u novembru 2024. godine trajao više od osam meseci. Iako su započete sinhronizovano krajem 2024., blokade su se postepeno završavale do leta 2025. godine.

Rangiranje Beogradskog univerziteta od 2020. do 2026. strmoglavo je palo za vreme dok je na čelu političar Vladan Đokić. Šokantni podaci Nature Institution Rankings-a, u tabelarnom prikazu najznačajnija 82 časopisa koji otkrivaju koliko i kakve radove su objavljivali profesori, asistenti, naučni saradnici, docenti u ta 82 najznačajnija svetska naučna časopisa.