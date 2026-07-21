Premijer Mađarske Peter Mađar javno je priznao da snosi odgovornost za neuspešan pokušaj da slavnu šahistkinju Judit Polgar postavi na funkciju predsednice države, istakavši da je kandidaturu predstavio javnosti pre nego što je čitav postupak bio završen.

Na taj način, kako je sam ocenio, doprineo je odluci Polgar da odbije ponuđenu funkciju.

Sve je počelo tako što je Mađar najavio da će izbor novog predsednika biti rezultat širokih društvenih konsultacija. Međutim, već narednog dana objavio je da će za tu funkciju predložiti Judit Polgar, iako prethodno nije imao njen konačan pristanak.

Takav potez izazvao je brojne reakcije, pa čak i podele među pristalicama njegove stranke Tisa. Nakon što je Polgar saopštila da neće prihvatiti kandidaturu, premijer je priznao da ceo postupak nije vođen na način koji je ranije obećao.

- Žao mi je ako su komunikacione greške, proistekle iz mog oduševljenja, radosti i bezrezervnog poverenja, doprinele nastaloj situaciji i njenoj odluci. Odgovornost za te greške isključivo je moja - poručio je Mađar.

Premijer priznao da je požurio

Mađar je naveo da su pojedine kritike na njegov račun potpuno opravdane, iako smatra da iza dela napada stoje politički protivnici.

Istakao je da predstavljanje Judit Polgar kao buduće predsednice nije bilo u skladu sa prethodnim obećanjem da će javnost imati priliku da učestvuje u konsultacijama o izboru kandidata.

Prema njegovim rečima, stranka Tisa izvući će pouke iz ovog slučaja i nastaviti potragu za nestranačkom ličnošću koja bi mogla da predstavlja celu Mađarsku i iza sebe ima rezultate koji uživaju široko poštovanje.

O novom kandidatu trebalo bi da se razgovara tokom ove sedmice, a Mađar je ponovio da neće podržati osobu koja je bila deo političkih struktura pre promene vlasti 2026. godine.

Njegova ideja bila je da upravo izbor svetski poznate šahistkinje simbolizuje raskid sa starim političkim sistemom, ali se taj potez na kraju pretvorio u prvi ozbiljan politički neuspeh nove vlade.

Judit Polgar odbila predsedničku funkciju

Judit Polgar zahvalila je premijeru na ukazanom poverenju, ali je saopštila da ne smatra da je spremna da preuzme odgovornost za ujedinjenje duboko podeljenog mađarskog društva.

Kako je navela, posebno ceni činjenicu da je za predsednicu države predložena nezavisna ličnost, uprkos tome što vladajuća stranka ima veliku parlamentarnu većinu.

Ipak, ocenila je da u ovom trenutku nema dovoljno snage da preuzme, kako je rekla, istorijsku odgovornost ujedinjavanja nacije, zbog čega nije mogla da prihvati ponuđenu funkciju.

Dodala je da će budućem predsedniku, ukoliko bude nezavisna i ugledna ličnost, pružiti svu podršku u ostvarivanju tog cilja.

Mađar je njenu odluku prihvatio sa žaljenjem, poručivši da država i dalje računa na njen doprinos u nekoj drugoj ulozi. Istovremeno je ocenio da je upravo način na koji je odbila kandidaturu pokazao da bi bila dostojna predsedničke funkcije.

Izbor novog predsednika postao jedno od ključnih političkih pitanja

Potraga za novim predsednikom države počela je nakon što je mandat Tamaša Šujoka okončan ustavnom izmenom koju je usvojila stranka Tisa, koja nakon aprilskih izbora raspolaže dvotrećinskom većinom u parlamentu.

Šujok, koji je izabran tokom vlasti bivšeg premijera Viktora Orbana, odbio je da podnese ostavku, pa je nova parlamentarna većina izmenila Ustav i time okončala njegov mandat.

Taj potez izazvao je različite reakcije u javnosti. Kritičari smatraju da predstavlja opasan presedan, dok Mađar tvrdi da je bio neophodan kako bi se uklonili poslednji ostaci prethodnog političkog sistema.

Do izbora novog predsednika, ovlašćenja šefa države privremeno obavlja predsednica parlamenta Agneš Forsthofer, dok parlament ima rok od 30 dana da izabere naslednika Tamaša Šujoka.

Novi predsednik trebalo bi da ostane na funkciji do usvajanja novog ustava ili najduže pet godina.

Izbor novog šefa države smatra se jednim od najvažnijih koraka u političkom preuređenju Mađarske nakon promene vlasti. Međutim, umesto simbolične pobede i snažne političke poruke, Peter Mađar suočio se sa javnim odbijanjem kandidatkinje koju je želeo da vidi na toj funkciji, zbog čega sada mora da pronađe novo rešenje, ali i da pokaže da će obećane konsultacije zaista biti sprovedene.