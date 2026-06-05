Posetioci zabavnog parka "Divo ostrvo" u Sankt Peterburgu odnedavno mogu da se provozaju na atrakciji koja nosi ime "Orešnik", isto kao i ruska hipersonična raketa o kojoj se poslednjih godina mnogo govorilo u javnosti.

Nova atrakcija, obojena u bojama ruske zastave, predstavljena je kao simulacija kosmičkog leta koja posetiocima pruža osećaj uzdizanja u svemir i iskustvo slično onome koje prolaze kosmonauti tokom misija.

Kako navodi uprava parka, cilj vožnje je da posetioci dožive uzbuđenje leta i osećaj bestežinskog stanja.

Uspon, panoramski pogled pa slobodan pad

Prema opisu objavljenom na sajtu parka, kabina se podiže na veliku visinu, nakon čega počinje da se okreće i pruža panoramski pogled na čitav kompleks.

Nakon kratkog zadržavanja na vrhu sledi nagli slobodan pad, što predstavlja glavni adrenalinski deo vožnje.

Cena jedne vožnje iznosi 500 ruskih rubalja, odnosno približno šest evra.

Nova atrakcija veoma brzo je postala jedna od najposećenijih u parku, a posebno je privukla pažnju zbog svog naziva.

Ime koje je izazvalo reakcije

Naziv "Orešnik" izazvao je brojne komentare jer je identičan nazivu ruske hipersonične balističke rakete srednjeg dometa.

Ruske vlasti navode da taj sistem može da nosi konvencionalne i nuklearne bojeve glave i da predstavlja jednu od najmodernijih raketa u arsenalu zemlje.

O raketi "Orešnik" prvi put se javno govorilo krajem 2024. godine nakon napada na ukrajinski grad Dnjepar.

Prema tvrdnjama ruskih zvaničnika, sistem je korišćen i tokom vojnih operacija u maju 2026. godine.

Od vojne tehnologije do zabavne vožnje

Zbog povezanosti sa jednim od najpoznatijih ruskih raketnih sistema, nova atrakcija izazvala je veliko interesovanje javnosti i medija.

Dok jedni smatraju da je reč o još jednoj adrenalinskoj vožnji inspirisanoj kosmičkim istraživanjima, drugi ukazuju da je neobično da atrakcija za decu i porodice nosi ime koje se povezuje sa savremenim vojnim sistemom.

Bez obzira na reakcije, "Orešnik" je već postao jedna od najprepoznatljivijih atrakcija zabavnog parka u Sankt Peterburgu.