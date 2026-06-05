Američki ekonomista Džefri Saks ocenio je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu da je dugom periodu dominacije Sjedinjenih Američkih Država i Evrope u svetskoj politici i ekonomiji došao kraj, ali da zapadne političke elite to još uvek ne shvataju.

U obraćanju koje je održao putem video-veze iz Njujorka, Saks je istakao da je proces promene globalnog poretka već završen, prenosi agencija RIA Novosti.

On je ocenio da u Vašingtonu i evropskim prestonicama i dalje ne razumeju novu realnost u međunarodnim odnosima, tako da, prema njegovim rečima, vode zakasnele bitke kako bi odbranili već izgubljenu hegemoniju.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu traje do 6. juna i održava se pod sloganom "Pragmatični dijalog – put ka stabilnoj budućnosti".

Forum se tradicionalno održava u Ekspoforumu, najvećem kongresno-izložbenom kompleksu u Sankt Peterburgu, čiji kapacitet dostiže 30.000 ljudi.

Kako navode organizatori, Međunarodni ekonomski forum predstavlja jednu od ključnih međunarodnih platformi za ekonomiju, investicije i međunarodnu saradnju.

Osnovan je 1997. godine kao regionalni pandan Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, sa ciljem da okupi predstavnike država i privrede radi razgovora o ekonomskim i geopolitičkim pitanjima u okviru postsovjetskog prostora,prenosi Tanjug.

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