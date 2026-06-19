"Ponosni smo na Srbiju, zato što Srbija pronalazi ispravan put u vrlo komplikovanom svetu. To uopšte nije lako postići kad svi viču na tebe - ovo smeš, ovo ne smeš, moraš ovako, sad ste na pogrešnoj strani. Srbija je razumela osnovno - možda zbog svoje duge i kompleksne istorije u prevazilaženju raznih razlika, u povezivanju različitih imperija i kultura, da je istinska uloga Srbije danas upravo povezivanje", rekao je Saks forumu u Centru "Sava".

Predsednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa slavnim ekonomistom oglasio se na Instagramu.

"Čast je i velika privilegija razgovarati sa Džefrijem Saksom, jednim od najuglednijih svetskih ekonomista čije analize i procene već decenijama predstavljaju važan orijentir donosiocima odluka.

Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim ekonomskim, političkim i bezbednosnim izazovima, sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima.

Posebna tema bila je razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta, od transformacije globalne ekonomije do svakodnevnog života ljudi. Istakao sam ogroman potencijal Srbije u ovim oblastima, kao zemlje koja se već pozicionirala kao značajan igrač na mapi globalnog tehnološkog razvoja.

Govoreći o ekonomskim perspektivama Srbije, naglasio sam da pored snažnih aktivnosti privlačenja investicija iz celog sveta, naša zemlja ima i istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, što bi otvorilo vrata za slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi i omogućilo domaćim kompanijama da posluju bez barijera u okruženju od preko 450 miliona potrošača.

Razgovarali smo i o izazovima očuvanja političke stabilnosti, samostalnosti u odlučivanju i ekonomskog razvoja naše zemlje, kao i o potrebi da Srbija nastavi da vodi odgovornu i principijelnu politiku, otvorenu za saradnju sa svima uz doslednu zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa.

Posebno sam zahvalio profesoru Saksu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Sa velikom pažnjom saslušao sam njegove analize i savete, uveren da od ljudi takvog znanja i iskustva uvek može mnogo da se nauči.

-Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na radnom doručku sa jednim od najpoznatijih svetskih ekonomista Džefrijem Saksom koji učestvuje na Prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije.