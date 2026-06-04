U saopštenju se navodi da su beloruski graničari 2. juna otkrili telo stranca arapskog izgleda u Braslavskom okrugu Vitebske oblasti.

"Nalazilo se u šumskom pojasu 50 metara od belorusko-letonske granice", dodaje se u saopštenju.

Napominje se da su graničari otkrili tragove vučenja od ograde evropske granice prema mestu pokojnika, a Brunova spirala, koja je ranije pokrivala kapiju za životinje, bila je uklonjena, o čemu svedoče ostaci bodljikave žice. Granični stražari su pozvali istražni tim.

- Pregledom tela otkriveni su tragovi batinanja i upotrebe elektrošokera. Kod stranca nisu pronađeni dokumenti niti telefon - navodi se u saopštenju.

Telo još jednog izbeglice pronađeno je prošlog oktobra blizu ograde na granici sa Letonijom. Ukupno 79 mrtvih izbeglica pronađeno je na granici između Belorusije i EU, pišu RIA Novosti.