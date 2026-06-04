Ipak, upravo to se dogodilo sa pesmicom „Sela baba u balon”, koja je poslednjih meseci preplavila TikTok, Instagram i druge platforme.

Stihovi koje su generacije dece pevale tokom igre danas doživljavaju potpuno novo poglavlje. Kroz zabavne video-snimke, plesne izazove i brojne muzičke obrade, ova jednostavna brojalica uspela je da osvoji i mlađe i starije korisnike interneta.

Brojalica koju svi znaju

Za mnoge je „Sela baba u balon” mnogo više od obične pesmice. Reč je o delu dečjeg folklora koje se decenijama prenosilo usmenim putem širom Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona.

Njeni stihovi lako se pamte zahvaljujući jednostavnom ritmu i duhovitoj priči:

Sela baba u balon,

pa se vozi u London.

U Londonu kupi griz,

pa se vozi u Pariz...

Autor brojalice nikada nije zvanično utvrđen, što nije neobično za pesmice koje su generacijama živele kroz dečju igru i usmeno predanje. Tokom godina nastajale su različite verzije, ali je osnovna priča ostala ista.

Zašto je postala viralna?

Uspeh ove brojalice na društvenim mrežama krije se u njenoj jednostavnosti. Kratak tekst, prepoznatljiv ritam i apsurdna priča o baki koja putuje svetom u balonu savršeno odgovaraju formatu kratkih video-snimaka.

Mnogi korisnici priznaju da su pesmicu čuli slučajno, a zatim je danima pevušili. Upravo ta zarazna melodija i nostalgična nota učinile su da se sadržaj brzo širi internetom.

Posebnu ulogu odigrala je i činjenica da brojalica kod starijih budi uspomene na detinjstvo, dok je mlađe generacije doživljavaju kao nešto novo i neobično.

Od školskog dvorišta do tehno hitova

Popularnost pesmice dodatno su pojačale moderne muzičke obrade. Na internetu danas postoje tehno, haus, dens, rep, pa čak i AI verzije ove brojalice.

Kreatori sadržaja dobili su slobodu da eksperimentišu sa ritmom, melodijom i pojedinim stihovima, što je rezultiralo desetinama različitih verzija koje svakodnevno prikupljaju nove preglede.

Iako se tekst ponekad menja, suština ostaje ista – neobično putovanje bake u balonu koje i posle nekoliko decenija uspeva da nasmeje ljude i privuče pažnju publike.

Tako je jedna jednostavna dečja brojalica, nastala mnogo pre ere interneta, uspela da pronađe put do nove generacije i postane jedan od najprepoznatljivijih viralnih trendova na društvenim mrežama.