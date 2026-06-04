„Policija je primila prijavu od jednog vojnika da je tokom obavljanja službe jedan od njegovih kolega pucao na saborce. Na lice mesta odmah su stigli policajci iz prestoničkog regiona. U objektu su pronađena tela vojnika i žene. Još jedan muškarac sa prostrelnim ranama prevezen je u bolnicu“, navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu policije, prenose RIA Novosti.

Prema informacijama organa reda, pijani vojnik je iz ljubomore dva puta pucao u svog saborca. Zatim je ušao u susednu prostoriju i usmrtio ženu i drugog vojnika.

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