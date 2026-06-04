Najmanje 12 osoba izgubilo je život, dok je osmoro povređeno u stravičnom požaru koji je izbio u domu za stare na Šri Lanki.

Tragedija se dogodila u gradu Anguruvatota, gde je kasno sinoć buknuo požar u objektu koji, prema navodima nadležnih, nije bio registrovan za smeštaj starih i nemoćnih osoba.

Prema saopštenju policije, vatrena stihija brzo se proširila objektom, a u trenutku izbijanja požara u domu se nalazio veliki broj korisnika.

Portparol policije izjavio je da je iz objekta spasena 51 osoba, dok je 12 ljudi stradalo u požaru.

Među korisnicima doma nalazile su se i osobe sa mentalnim oboljenjima, što je dodatno otežalo evakuaciju tokom dramatične borbe sa vatrom.

Nakon tragedije, policija je uhapsila direktora doma pod sumnjom da je njegov nemar doveo do smrti korisnika objekta.

Posebno zabrinjava podatak da dom nije bio registrovan kao ustanova za smeštaj starih lica.

Direktor Nacionalnog sekretarijata za starije osobe izjavio je da su vlasnici ranije upozoravani da moraju da poštuju zakonske propise i ispune potrebne uslove za rad.

Prema njegovim rečima, objekat je bio ozbiljno prenatrpan.

– Kapacitet doma bio je predviđen za oko 15 osoba, a u njemu je živela čak 71 osoba – naveo je zvaničnik.

Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili uzrok požara i sve okolnosti koje su dovele do jedne od najtežih tragedija ove vrste na Šri Lanki poslednjih godina.

Za sada nije saopšteno šta je izazvalo požar, dok spasilačke ekipe i istražitelji nastavljaju rad na mestu nesreće.