Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice grupe snaga „Vostok“ preuzele kontrolu nad naseljem Komsomoljsko u Zaporoškoj oblasti i tokom operacije nanele velike gubitke ukrajinskim snagama.

Prema navodima Moskve, tokom borbi za ovo naselje uništeno je više od jedne čete pripadnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je značajan deo vojne tehnike izbačen iz stroja.

Dan ranije rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je selo Komsomoljsko prešlo pod kontrolu ruskih snaga, navodeći da je reč o važnoj tački na ovom delu fronta.

U najnovijem saopštenju precizira se da su tokom operacije uništena ili oštećena brojna ukrajinska sredstva.

– Uništeno je više od jedne čete pripadnika ukrajinskih oružanih snaga, oštećeno je šest oklopnih borbenih vozila, 16 vozila, sedam motorizovanih sredstava, pet robotskih sistema sa kopnene baze i 35 teških heksakoptera – navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Zaporoška oblast poslednjih meseci ostaje jedno od ključnih područja sukoba, gde obe strane pokušavaju da poboljšaju svoje položaje i ostvare taktičke prednosti na terenu.

Borbe na ovom delu fronta vode se gotovo svakodnevno, uz intenzivnu upotrebu dronova, artiljerije i oklopnih jedinica.

Tvrdnje o zauzimanju naselja i gubicima na terenu za sada nije bilo moguće nezavisno potvrditi.