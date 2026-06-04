Devetnaestogodišnji U. M. primljen je juče u bolnicu sa ustrelnom ranom na nozi, a okolnosti pod kojima je povređen zasad su nejasne i predmet su intenzivnih provera policije.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladića je zasad nepoznata osoba dovezla do Doma zdravlja u Batajnici, nakon čega se udaljila sa lica mesta. Zbog prirode povrede obaveštena je policija, a devetnaestogodišnjak je prevezen u bolnicu kako bi mu se sanirala povreda.

Kako se saznaje od izvora bliskog istrazi, U. M. je policiji ispričao da je navodno šetao kada je video osobu kako puca u drugog muškarca, te ga je tom prilikom pogodio zalutali metak.

- Priča o slučajnom upucavanju se ne poklapa sa do sada prikupljenim informacijama, kao ni samo mesto gde je mladić navodno ranjen - naveo je izvor blizak istrazi.

Policija proverava sve navode koje je mladić izneo, kao i samo mesto na kojem je navodno zadobio povredu. Zasad nije utvrđeno gde je tačno ranjen, niti pod kojim okolnostima je došlo do incidenta.

U. M. je, prema nezvaničnm saznanjima, zbrinut u zdravstvenoj ustanovi i nije životno ugrožen. Istraga o ovom slučaju je u toku.

Alo/Telegraf

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