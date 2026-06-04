Atraktivna Nataša Rodić privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijim objavama na kojima uživa u društvu misterioznog muškarca.

Dok su razmenjivali nežnosti u luksuznom ambijentu, pratiocima je za oko posebno zapao detalj na ruci njenog izabranika, koji ukazuje na njegov raskošan životni stil.

Reč je o skupocenom zlatnom satu marke Roleks, poznatom statusnom simbolu čija vrednost dostiže vrtoglave iznose.

Pored luksuznog aksesoara, na fotografijama se može videti kako Natašin partner opušteno uživa u elitnim tompusima, dok su pažnju privukle i njegove tetovaže.

Mnogi komentarišu da je ponovo pronašla sreću u ljubavi i da je kraj sebe ima muškarca koji joj pruža pažnju i tretman kakav zaslužuje.

Kupila četiri nekretnine

Podsetimo, mediji su nedavno preneli da je kupila četiri garsonjere u blizini Hrama Svetog Save.

Kako se navodi, planira da ih izdaje, s obzirom na to da se nalaze na izuzetno atraktivnoj lokaciji.

-Oduševila se kada je videla projekat. Imala je punu podršku porodice, roditelja i sestara Bogdane i Bojane, pa nije časila časa kada je odlučila da investira. Zgrada je moderno opremljena, pod video-nadzorom i maksimalno obezbeđena, što dodatno povećava njenu vrednost. Od toga bi mogla odlično da zaradi. Tržište nekretnina u Beogradu trenutno je veoma aktivno, a cene zakupa dostigle su rekordne iznose, naročito u tom delu grada koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor.

Prodaje burgere

Nedavno je fotografisana i na Kalemegdanu, gde je radila na svom štandu sa burgerima i usluživala mušterije.

Naime, sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan nedavno je pokrenula sopstveni biznis i otvorila restoran specijalizovan za burgere.

U okviru jednog festivala hrane u Beogradu zajedno sa svojim zaposlenima prodavala je proizvode, a ispred njenog štanda formirao se veliki red zainteresovanih kupaca.

Alo/Blic