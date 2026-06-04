Istarska policija objavila je da je u 11.18 sati primljena dojava o padu manjeg aviona na području nedaleko aerodroma Medulin.

"Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, Hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti", objavila je policija.

Avion se prepolovio prilikom udara?

Hrvatski portal "Index" navodi da se avion prilikom udara prepolovio.

O avionskoj nesreći je govorio pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu. Za "Jutarnji list" kaže da zasad ne zna šta je tačno prethodilo padu letelice.

- Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebalo da sleti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo - rekao je Delić.

Avion je navodno poleteo iz Nemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima.

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