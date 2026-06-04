Plava banana sorte Java je poznata po svom prepoznatljivom ukusu sladoleda i kremastoj teksturi.

Poreklom je iz jugoistočne Azije, a uspeva širom Havajskih ostrva. Plod je kremast i ima ukus vanile. što je razlikuje od konvencionalnih banana.

Plod java banana pokazuje upečatljivu srebrnoplavu nijansu kada nije zreo, postepeno se pretvarajući u bledožutu kako sazreva. Unutra se nalazi belo kremasto meso koje ima ukus vanile. Za razliku od tipičnih banana, plava banana poseduje mekšu, bogatiju teksturu koja prirodno ima ukus deserta bez ikakvih dodatnih sastojaka.

Ova sorta je posebno cenjena među uzgajivačima i entuzijastima zbog svoje izuzetne tolerancije na hladnoću u poređenju sa drugim vrstama banana.

Uspeva u tropskim regionima, ali može da izdrži temperature i do -1 stepen Celzijusa, što je čini popularnim izborom za kućne baštovane u umerenim klimatskim uslovima koji žele da gaje tropsko voće.

Plave banane sa Jave mogu narasti do visine od 4,5 do 6 metara. Otporne su na hladnoću i vetar.

Grozdovi plodova su mali i imaju sedam do devet grana. Plodovi su dužine od 18 do 23 centimetra, cvetaju oko 15 do 24 meseca nakon sadnje i mogu se brati nakon 115 do 150 dana. Plavr banane su takođe popularne kao ukrasne biljke, piše Wikipedia.