Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali registrovan je jutros u pograničnom području između Grčke i Albanije, pokazuju podaci seizmoloških službi.

Potres je zabeležen 4. juna 2026. godine u 8.01 časova po našem vremenu. Reč je o slabijem zemljotresu koji je registrovan u regionu poznatom po pojačanoj seizmičkoj aktivnosti.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima. Više podataka o seizmičkim događajima dostupno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

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