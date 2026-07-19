Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da su dva broda koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz nebezbednom rutom doživela nesreću, a dva druga broda su odvraćena od nastavka plovidbe nebezbednom rutom.

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde je u saopštenju navela da su pre nekoliko sati, četiri broda, "uz zlobu i podršku američkih terorista, isključivanjem svojih navigacionih sistema i ignorisanjem upozorenja iz kontrolne baze IRGC-a u Ormuskom moreuzu, nameravala da izađu iz Ormuskog moreuza nebezbednom rutom, prenosi IRNA.

Dva su doživela nesreću i zaustavljena su, dok su druga dva obeshrabrena da nastave svoju rutu, navela je IRGC. Revolucionarna garda je saopštila da su sva četiri broda ignorisala iranska upozorenja i da su delovala uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Mornarica IRGC-a je navela da je Ormuski moreuz pod potpunom kontrolom njenih snaga, a jedina bezbedna ruta prolaza je identifikovana i objavljena i kao što je ranije navedeno, nijedna kap nafte, gasa ili hemijskog đubriva neće moći da prođe kroz Ormuski moreuz bez koordinacije i dozvole.

"Brodovi koji budu pod uticajem američkog neprijatelja i krenu nebezbednim kursom sigurno će doživeti nesreću", zaključuje se u saopštenju.

Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz smanjen je nakon što su SAD ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka, dok se sukobi između Vašingtona i Teherana šire preko Persijskog zaliva.