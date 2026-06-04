Porodica Gačić je sinoć slavila rođenje novog člana porodice.

Nina Ćirković, ćerka Mikice Gačića i sestra Marka Gačića, juče je rodila devojčicu Juliju, a porodica je tim povodom organizovala slavlje.

Dok su Mikica, bivša snajka Goga i drugi članovi porodice ovaj divan trenutak obeležavali zajedno u jednom beogradskom lokalu, Marko Gačić nije bio uz njih.

Mnogi su se pitali da li će se pojaviti, a sada se pojavio snimak na društvenim mrežama gde vidimo da je Marko otišao van grada.

On se provodi na jednom salašu koji je udaljen od Beograda oko 60 kilometara, a sa njim je i njegov naslednik, ali i trudna devojka.

Kako se može videti, Marko Gačić je okružen muzičarima koji mu sviraju "na uvce", a dobro raspoloženje ne krije.

"U kontaktu smo zbog dece"

Podsetimo, pevačica Goga Gačić započela je novo životno poglavlje nakon razvoda od Marka, a sada je istakla da je trenutno u potpunosti posvećena deci i karijeri, dok o novoj emotivnoj vezi ne razmišlja.

- Uvek je pitanje da li sam emotivno slobodna, ali je istina da ja nikada ne mogu da budem "devojka" u tom smislu, jer imam dvoje dece. Imam toliko obaveza dnevno da nemam tu slobodu, niti vreme, te ni ne razmišljam na tu stranu. Fokus su deca, škola, još uvek nije završena školska godina, stalno se nešto dešava, rekreativne nastave, folklor, koncerti... Deca su konstantno tu, kao i obaveze, a ja sam zbog toga zahvalna - rekla je Goga.

Pevačica i dalje živi sa decom u kući roditelja svog bivšeg supruga, dok se on iselio i započeo život sa novom partnerkom, sa kojom čeka dete.

- Tako je, mi smo u stanu gde smo i živeli. Markovi roditelji su uvek tu za nas, zaista. Ne razmišljam o preseljenju, već tražim novi prostor, ali nekretnina se ne nalazi od danas do sutra, posebno kada imate dvoje dece. To mora da bude mesto gde se ne menja škola, vrtić i sve ostalo, jer mi je to prioritet. Ne želim da im se život menja naglo, kao što su se već neke stvari izdešavale - objasnila je ona.

Nedavno je potvrđeno da su njih dvoje i zvanično stavili tačku na brak potpisivanjem sporazumnog razvoda, dok se konačna sudska odluka još očekuje.

- Jeste. Seli smo kao dvoje odraslih ljudi i sve rešili sporazumno, tako da se čeka samo sudska presuda kroz nekoliko meseci. Sve ostalo je između nas završeno. Rešeno je i pitanje alimentacije. Zbog dece moramo biti u kontaktu, to je apsolutno normalno i tako će uvek biti. Čujemo se i dogovaramo oko njih, ali to je sve - istakla je potom, te prokomentarisala činjenicu da će Marko uskoro dobiti i treće dete.

- Obožavam zaista svu decu. Malo je neumesno pitanje, ali svakome ko je trudan i očekuje bebu želim sve najbolje. Neka su deca živa i zdrava, ona su ukras sveta, nemam šta drugo da dodam. Moraćete njega više da pitate o tome, ne bih to komentarisala - poručila je pevačica.

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