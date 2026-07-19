Upadica Siniše Hajdaša Dončića (opozicioni poslanik u tamošnjem parlamentu) da je negde načuo kako se Gordan Jandroković sprema da smeni Andreja Plenkovića izazvala je pravi haos u Hrvatskoj.
I dok se u medijima u Hrvatskoj bave o raspodeli moći i igri prestola u vladajućoj HDZ, ono što bi nas trebalo da zanima je kakve stavove Gordan Jandroković, inače trenutno predsednik Sabora, ima o Srbiji.
I logično, kao svaki visoki funkcioner HDZ-a, o Srbiji nema reči hvale. Naprotiv.
U poređenju s njim, verovali ili ne, Andrej Plenković zvuči kao mirotvorac.
Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković redovno komentariše političku situaciju u Srbiji, a 2024. godine išao je toliko daleko da je Srbiju nazvao "nedemokratskom državom koja sedi na dve stolice i izaziva regionalne kavge".
Smetala mu i optužnica protiv hrvatskih pilota, pretio blokiranjem u EU
Srpsko Tužilaštvo za ratne zločine optužilo je pripadnike Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimira Mikca (67), Zdenka Radulja (69), Željka Jelenića (69) i Danijela Borovića (64) da su 7. i 8. avgusta 1995. naredili raketiranje kolone izbeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mestu Svodna kod Novog Grada, koji se u to vreme zvao Bosanski Novi.
U tim je napadima poginulo je 13 osoba, od kojih šestoro dece, a povređene su 24 osobe.
Jandrokovića je tada ocenio da je optužnica ''političke prirode'' i da ''nema nikakvog pravnog utemeljenja''.
- Srbija podizanjem optužnice protiv hrvatskih pilota pokušava da skrene pažnju sa svojih problema. To što oni rade ne doprinosi ni na koji način poboljšanju naših bilateralnih odnosa - rekao je tada Jandroković.
Dodao je da je Srbija "zemlja koja ima puno sopstvenih problema'', navodeći pitanje Kosova ili odluke o tome da li Beograd, kako je rekao, želi "na rusku ili na stranu Zapada".
Govoreći o pregovorima o pristupanju Srbije u EU, Jandroković je rekao da će ih Hrvatska koristiti kako bi Srbiji "poslala poruku da takve stvari neće tolerisati".
- Ako žele prema EU, moraju se evropski ponašati. Moraju da odluče i da li žele prema Rusiji ili Zapadu - rekao je Jandroković.
Komentarisao i oružje koje Srbija kupuje
- Srbija je bila zemlja koja je izvršila agresiju tada na Hrvatsku i oni sada imaju vrlo ozbiljno oružje. To nije oružje koje služi za odbranu, nego je to oružje koje služi za napad. I pozvao bih sve koji sudeluju u političkom životu da se malo uozbilje, da o tim temama ne vodimo ovakve javne, bezvezne rasprave, nego da zaista sednemo, ili na Veću za nacionalnu bezbednost i odbranu ili u nekoj drugoj formi, i ozbiljno porazgovaramo o tome kakav je najbolji mogući način zaštititi prvo hrvatsku državu, hrvatske građane - rekao je tada Jandroković.
Alo.rs/Blic.rs
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