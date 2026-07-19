Majka petoro dece umalo ostala bez noge: Suvenir iz Turske platila zdravljem

Mnogi turisti sanjaju o jedinstvenim suvenirima sa svog odmora, posebno ako se zaista dobro osećaju na destinaciji koju su izabrali. Mnogi se vraćaju sa jedinstvenim poklonima, ali kako se ispostavilo, nisu svi uspešni.
Ova 34-godišnjakinja, koja je odlučila da svoj odmor provede u Turskoj, mislila je da će njen plan da kruniše fantastično putovanje biti prava stvar.
Želela je da ima doživotni suvenir, ali nije očekivala da bi ova odluka mogla da ima tako značajan uticaj na njeno zdravlje. Nažalost, čekale su je tragične posledice.
"Suvenir" sa odmora mogao bi da ugrozi živote turista?
Kirsti Grifits dolazi iz Velike Britanije i majka je petoro dece.
Otišla je na odmor u Tursku, gde je odlučila da se tetovira. Ovo joj nije bila prva tetovaža, pa je odmah bila iznenađena činjenicom da je počela da se oseća veoma čudno.
Mesto gde je mastilo ušlo pod kožu skoro je odmah zabolelo i počelo je da otiče. Osim toga, osetila je da joj je muka, pa je brzo otišla u toalet, gde je povratila. Imala je problema sa vidom i ravnotežom.
Međutim, čovek koji ju je tetovirao, govorio je da su to normalni simptomi jer je odabrala područje oko zgloba koje je izuzetno osetljivo. Kristi je pomislila da nema razloga za brigu i nastavili su tetoviranje. Prava drama je počela tek kasnije.
"Koža je bila crvena, nije zaceljivala i izgledalo je kao da mi je tetovaža u plikovima. Ispod nje je bila tečnost, što je bila infekcija", rekla je Kristi za strane medije.
Dijagnoza doktora
Turistkinja je u bolnici saznala da ima celulitis. Hirurzi koji su konsultovali njeno stanje, nažalost, nisu imali dobre vesti za nju. Odmah su obavestili pacijentkinju da će možda morati da joj amputiraju ud ako infekcija ne prestane posle antibiotika. Na sreću, posle četiri dana u bolnici, lekovi su počeli da deluju.
Zaposleni u jednom studiju za tetoviranje u Turskoj tvrde da je zahvat obavljen u sterilnim uslovima i da infekcija u stopalu Engleskinje nije njihova krivica. Oni sugerišu da možda nije sledila uputstva za negu nakon tetoviranja, što je izazvalo dodatne probleme.
Alo.rs/Mondo.rs
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