Majka petoro dece umalo ostala bez noge: Suvenir iz Turske platila zdravljem

Mnogi turisti sanjaju o jedinstvenim suvenirima sa svog odmora, posebno ako se zaista dobro osećaju na destinaciji koju su izabrali. Mnogi se vraćaju sa jedinstvenim poklonima, ali kako se ispostavilo, nisu svi uspešni.

Ova 34-godišnjakinja, koja je odlučila da svoj odmor provede u Turskoj, mislila je da će njen plan da kruniše fantastično putovanje biti prava stvar.

Želela je da ima doživotni suvenir, ali nije očekivala da bi ova odluka mogla da ima tako značajan uticaj na njeno zdravlje. Nažalost, čekale su je tragične posledice.