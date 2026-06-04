Podsetimo, BIA je o saopštenju navela da se u Crnoj Gori nalazi Radoje Zvicer, dok su mediji preneli da crnogorska bezbednosna agencija nije dostavila BIA-i bezbednosnu procenu uoči odlaska predsednika Vučića u Crnu Goru, što je protokolarna obaveza pred svaki odlazak visokih zvaničnika u stranu zemlju.

Građani su na mrežama izrazili zabrinutost, i pozvali Vučića da ne ide u Crnu Goru dok se ta zemlja ne očisti od kriminala.

"Predsedniče Vučiću, dok se u Crno Gori ljudi koji se bave teškim kriminalom, oduđeni za najgore zločine igraju "biznismena" i javno rugaju pravosuđu, svaka vaša poseta šalje pogrešnu poruku. Takvo mesto nije za vas."

"Crna Gora mora prvo da se sredi, prvenstveno da prestane da bude tlo za mržnju prema Srbima, da se očisti od kriminala, pa tak onda da se razgovara o saradnji i prijateljstvu."

"Do tada, ne idite, nije vam mesto tamo. Šta god da odlučite znajte da je Srbija uz vas, ali samo uz vas i zato sa pravom brinemo," naveo je.