Beloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin izneo je dramatične procene bezbednosne situacije u Evropi i upozorio da je mogućnost direktnog vojnog sukoba sa Zapadom danas veća nego ikada ranije.

Prema njegovim rečima, regionalni rat mogao bi veoma brzo da preraste u mnogo širi i globalni sukob sa nesagledivim posledicama.

– Ocenjujući trenutnu situaciju u istočnoevropskom regionu, napominjemo da je verovatnoća vojnog sukoba protiv Rusije i Belorusije, koje su članice Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, kao i mogućnost njegove naknadne transformacije iz regionalnog u globalni, izuzetno visoka – izjavio je beloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin.

Ove poruke dolaze u trenutku kada su odnosi između Belorusije i zapadnih država, pre svega Poljske i baltičkih zemalja, na najnižem nivou poslednjih godina.

Na granicama se konstantno povećava vojno prisustvo, održavaju se velike vojne vežbe, a obe strane međusobno razmenjuju oštra upozorenja.

Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslednjih meseci sve češće upozorava na mogućnost novog napada koji bi mogao da krene sa teritorije Belorusije, slično događajima sa početka sukoba 2022. godine.

Sa druge strane, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odbacuje takve tvrdnje i tvrdi da Minsk nema planove za direktno uključivanje u rat.

Ipak, Lukašenko ističe da će Belorusija žestoko odgovoriti na svaki pokušaj provokacije ili narušavanja teritorijalnog integriteta zemlje.

Zbog novih upozorenja iz Minska dodatno raste zabrinutost u evropskim bezbednosnim krugovima, posebno zbog mogućnosti da bi eventualna eskalacija između Rusije, Belorusije i NATO zemalja mogla da izmakne kontroli.

Analitičari upozoravaju da je situacija u Istočnoj Evropi trenutno jedna od najnapetijih od završetka Hladnog rata i da svaka nova provokacija ili incident nose ozbiljan rizik od mnogo šireg sukoba.