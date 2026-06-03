Izjava američkog generala Grinkviča, vrhovnog komandanta NATO-a i šefa američkih snaga u Evropi, usledila je nakon odluke Trampove administracije da smanji raspoloživi fond američkih vojnih kapaciteta za NATO u slučaju krize, prenosi Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta kritikovao NATO i najavljivao evropskim članicama da će morati da preuzmu primarnu odgovornost za konvencionalnu odbranu evropskog kontinenta, a SAD su prošlog meseca obavestile saveznike o odluci da smanje svoj doprinos okviru poznatom kao 'NATO Force Model', koji uključuje fond snaga koje se mogu aktivirati u slučaju krize.

Grinkvičeva izjava, objavljena nakon današnjeg sastanka vojnih planera NATO, bila je prva javna potvrda u kojim oblastima SAD planiraju da smanje svoj doprinos Alijansi i gde očekuju da evropski saveznici samostalno preuzmu odgovornost.

Posadne i bespilotne borbene letelice, kao i pomorska plovila, dve su oblasti u kojima Kanada i evropski saveznici mogu da preuzmu odgovornost sada i u bliskoj budućnosti tokom smanjenja američkog učešća u zajedničkim snagama "NATO Force Modelu" u Evropi.

"Postojala je nezdrava uzajamna zavisnost u 'NATO Force Modelu' od američkih snaga", naveo je Grinkvič u pisanom saopštenju.





Iran napao aerodrom u Kuvajtu

U silovitom iranskom napadu na Kuvajt pogođen je međunarodni aerodrom, što je dovelo do velikog broja žrtava i potpune obustave vazdušnog saobraćaja u ovom delu Zaliva.



Prema prvim zvaničnim podacima, najmanje 63 osobe su povređene u razornim udarima koje su iranske snage izvele tokom večeri na Kuvajt.

Aerodrom pod vatrom nakon napada na američke baze

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu našao se na direktnoj meti iranskih balističkih projektila i dronova-kamikaza ubrzo nakon što je Teheran pokrenuo masovne udare na obližnje vojne objekte.

Prethodno je javljeno da su pod žestokom iranskom vatrom bile američke baze u Kuvajtu, uključujući i ključnu avio-bazu "Ali Al Salem".

Napad na civilno vazdušno čvorište izazvao je paniku među putnicima i zaposlenima. Snimci sa lica mesta prikazuju gust dim iznad aerodromskih terminala, oštećene piste i spasilačke ekipe koje pokušavaju da evakuišu povređene i lokalizuju požare.

Ova eskalacija se događa uprkos nedavnim optimističnim izjavama američkog predsednika Donalda Trampa o nastavku diplomatskih pregovora i pokušajima da se postigne trajni mirovni sporazum sa Teheranom.