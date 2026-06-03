Rheinmetall je saopštio da je Rumunija porudžbinu uputila 29. maja ove godine preko direkcije za naoružavanje i da su 2. juna potpisani svi nephodni ugovori. To je najveći ugovor u novijoj istoriji nemačkog koncerna.

Mediji pišu da je porudžbina upućena nemačkom koncernu svega nekoliko sati nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u gradu Galacu, blizu istočne granice Rumunije sa Moldavijom i Ukrajinom.

Realizacija posla će uslediti pomoću finansijskog instrumenta Evropske unije Security Action for Europe (SAFE), koji omogućava da članice EU povlače povoljne kredite iz zajedničkog odbrambenog fonda vrednog 150 milijardi evra.

Porudžbina uključuje 298 borbenih vozila Ris (Lynx) najnovije generacije i različitih namena, protivvazduhoplovne sisteme Skyranger, municiju srednjeg kalibra za protivvazduhoplovnu odbranu i laka oklopna vozila, komponente za municiju, dva patrolna broda i dva plovila za podršku ronilačkim timovima.

U cilju realizacije ugovorenog posla, Rheinmetall će znatno proširiti proizvodne kapacitete koje već dugi niz godina poseduje u Rumuniji, i omogućiće i transfer tehnologije. Veliki deo proizvodnje biće ostvaren u Rumuniji.

Nemački koncern će u svoje proizvodne pogone u Rumuniji uložiti više stotina miliona evra, a biće otvorena i nova radna mesta i to u četvorocifrenom broju, piše u saopštenju.

Šef kancelarije rumunskog premijera Mihai Jurča rekao je da ugovor sa Rheinmetallom "nije samo prilika za modernizaciju odbrambenih kapaciteta Rumunije, nego i važan korak u oživljavanju domaće odbrambene industrije, pošto će se više od 50 odsto proizvodnje realizovati na tlu Rumunije u saradnji sa lokalnim preduzećima".

Rumunija je već dugo jedno od matičnih tržišta Rheinmetalla, i njena rumunska filijala Automekanica ima sedište u centralnorumunskom Medijašu. Sedište tehnološkog i odbrambenog koncerna Rheinmetall je u Diseldorfu.

Isporuke oružja počeće 2028. i treba da budu okončane do 2030. godine.